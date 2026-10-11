स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक कैच पकड़ने वाले फील्डर बने, जो रूट को पीछे छोड़ा 

क्रिकइंफो के मुताबिक, स्मिथ ने अपने टेस्ट करियर में अब तक 126 मुकाबलों की 240 पारियों में 221 कैच पकड़े हैं।

पारी में उनका सबसे बेहतर प्रदर्शन अधिकतम 5 कैच पकड़ना रहा है।

रूट ने 169 टेस्ट की 323 पारियों में 220 कैच ही लपके हैं। पारी में उन्होंने सर्वाधिक 4 कैच पकड़े हैं।

पूर्व भारतीय दिग्गज राहुल द्रविड़ ने 164 मैचों की 301 पारियों में 210 कैच पकड़े थे।