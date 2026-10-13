दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया: जोश हेजलवुड ने टेस्ट में किया सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन, जानिए आंकड़े

साल 2024 से अब तक दुनिया के 25 गेंदबाजों ने टेस्ट क्रिकेट में 50 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं।

इसमें हेजलवुड भी शामिल है, लेकिन इनमें से किसी भी गेंदबाज की औसत हेजलवुड से बेहतर नहीं है।

हेजलवुड ने इस अविध में 14.83 की दमदार औसत और 33.20 की स्ट्राइक रेट से 67 विकेट अपने नाम किए हैं।

ऐसे में वर्तमान दौर में टेस्ट क्रिकेट में हेजलवुड का सामना करना हर बल्लेबाज के लिए बड़ी चुनौती है।