संजू सैमसन ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में बनाया गजब का रिकॉर्ड

संजू सैमसन ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में बनाया अनोखा रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने

लेखन Manoj Panchal 12:55 pm Oct 15, 202612:55 pm

क्या है खबर?

भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन ने बुधवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ हैदराबाद में खेले गए चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी की। उन्होंने 248 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार अर्धशतक लगाया। इस दौरान सैमसन ने एक खास उपलब्धि हासिल की। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में किसी फुल मेंबर टीम की ओर से पहले 4 ओवर के भीतर अर्धशतक पूरा करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। आइए उनके रिकॉर्ड और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।