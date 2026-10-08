मेसी की विदाई पर रोनाल्डो का दिल छूने वाला पोस्ट, कहा- 'लियो, तुम्हारे लिए पूरा सम्मान'

मेसी ने इंस्टाग्राम पर एक लंबी पोस्ट में कहा, 'कल मेरा आखिरी मैच था, और मुझे अभी से नीली और सफेद जर्सी पहनना याद आ रहा है। मुझे पता है कि मैं सही निर्णय कर रहा हूं। यह एक शानदार सफर रहा है, जिसमें खुशियां भी थीं और थोड़ा दुख भी, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि मैंने जो भी कदम उठाए, वे सार्थक थे।'

मेसी ने पूर्व महान खिलाड़ी डिएगो मैराडोना का भी आभार व्यक्त किया था।