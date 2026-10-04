रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 100 छक्के पूरे किए (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 छक्के पूरे किए, बनाए ये रिकॉर्ड्स

लेखन अंकित पसबोला 11:19 am Oct 04, 202611:19 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में 10 चौकों और 3 छक्कों की बदौलत 92 रन की पारी खेली। मुल्लांपुर स्टेडियम में खेले गए मैच में रोहित ने अहम उपलब्धि हासिल की। दरअसल, उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 100 छक्के पूरे किए। वह कैरेबियाई टीम के खिलाफ 100 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। आइए उनके द्वारा बनाए रिकॉर्ड्स के बारे में जानते हैं।