रणजी ट्रॉफी 2026-27: आशुतोष शर्मा रेलवे को छोड़कर गुजरात टीम में हुए शामिल, जानिए कारण

सबसे छोटे प्रारूप में एक फिनिशर के तौर पर पहचान रखने वाले आशुतोष अब तक 28 लिस्ट-A और 62 टी-20 मैचों में खेल चुके हैं।

अब तक इस धुआंधार बल्लेबाज ने 53 टी-20 पारियों में लगभग 30 की औसत और 176.13 की स्ट्राइक रेट से 1,277 रन बनाए हैं।

आशुतोष ने लिस्ट-A क्रिकेट में 122.38 की स्ट्राइक रेट से 514 रन बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक भी शामिल हैं। उनका IPL करियर भी बेहतरीन रहा है।