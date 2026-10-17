रचिन रवींद्र का खुलासा, कहा- विराट कोहली और रोहित शर्मा ने संवारी उनकी बल्लेबाजी

रविंद्र ने बताया कि वह वर्षों से कोहली और रोहित को अपना आदर्श मानते हैं और उनकी निरंतरता, ट्रॉफी जीत और उनके द्वारा बनाए गए यादगार पलों से प्रेरणा लेते रहे हैं।

उन्होंने कहा, "ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें मैं वर्षों से अपना आदर्श मानता आया हूं। मैंने बल्लेबाजी में उनका अनुकरण किया है और उनसे बहुत कुछ सीखा है।"

न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ने समय के साथ इन दोनों महान खिलाड़ियों से सीखे गए सबक को भी स्वीकार किया।