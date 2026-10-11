एशियाई खेलों के पदक विजेताओं से 15 अक्टूबर को मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
क्या है खबर?
हाल ही में जापान में संपन्न हुए एशियाई खेल 2026 में भारत ने अलग-अलग खेलों में कुल 85 पदक जीते थे। अब खबर है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर भारत के एशियाई खेलों के दल और अन्य पदक विजेताओं से मुलाकात करेंगे। इस बैठक के शाम 4:30 बजे होने की उम्मीद है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
रिपोर्ट
भारतीय क्रिकेटरों से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री
इंडिया टुडे के मुताबिक, इस बातचीत में अलग-अलग खेलों के वे खिलाड़ी शामिल होंगे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं और भारत का प्रतिनिधित्व किया है।
भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट के खिलाड़ी भी प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे।
यह बैठक प्रधानमंत्री को खिलाड़ियों से बातचीत करने और खेल में उनकी उपलब्धियों को सराहने का मौका देगी।
बता दें कि पहले भी प्रधानमंत्री पदक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान करते आए हैं।
पदक
पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा भारत
एशियाई खेल के इस संस्करण में भारत ने कुल 85 पदक जीते, जिसमें 21 स्वर्ण शामिल रहे थे।
इसके अलावा भारत ने 27 रजत और 37 कांस्य पदक अपने नाम किए थे।
इस संस्करण में भारत से ज्यादा पदक सिर्फ चीन, मेजबान जापान और दक्षिण कोरिया ने ही जीते।
पदक तालिका में शीर्ष पर रहने वाले चीन ने 169 स्वर्ण समेत कुल 341 पदक जीते थे।
मेजबान जापान ने 83 स्वर्ण के साथ कुल 269 पदक अपने नाम किए थे।