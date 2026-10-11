भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने जीता था स्वर्ण पदक (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

एशियाई खेलों के पदक विजेताओं से 15 अक्टूबर को मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

लेखन अंकित पसबोला 06:13 pm Oct 11, 202606:13 pm

क्या है खबर?

हाल ही में जापान में संपन्न हुए एशियाई खेल 2026 में भारत ने अलग-अलग खेलों में कुल 85 पदक जीते थे। अब खबर है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर भारत के एशियाई खेलों के दल और अन्य पदक विजेताओं से मुलाकात करेंगे। इस बैठक के शाम 4:30 बजे होने की उम्मीद है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।