एशियाई खेल 2026 में भारत ने 21 स्वर्ण समेत जीते कुल 85 पदक, ऐसा रहा प्रदर्शन

टीम इंडिया- क्रिकेट, महिला स्पर्धा

कमलजीत, सुरुचि सिंह- निशानेबाजी, मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल

टीम इंडिया- कबड्डी, महिला प्रतियोगिता

टीम इंडिया- कबड्डी, पुरुष स्पर्धा

नीरू ढांडा- निशानेबाजी, ट्रैप

किरण पहल, पूवम्मा एमआर, प्राची चौधरी, विथ्या रामराज- एथलेटिक्स, महिला 4x400 मीटर रिले

ज्योति सुरेखा वेन्नम, पृथिका प्रदीप, चिकिथा तनिपर्थी- तीरंदाजी, महिला कंपाउंड टीम

चिकिथा तनिपर्थी, साहिल जाधव- तीरंदाजी, मिश्रित कंपाउंड टीम किनान चेनाई,

नीरू ढांडा- शूटिंग, मिश्रित ट्रैप

साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम, कुशल दलाल- तीरंदाजी, पुरुष कंपाउंड टीम