पैट कमिंस ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने 50 टेस्ट विकेट पूरे किए, जानिए उनके आंकड़े 

कमिंस ने अब तक 75 टेस्ट खेले हैं और इसकी 138 पारियों में लगभग 22 की औसत से 325 विकेट लेने में सफल रहे हैं।

उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 14 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। उन्होंने दोनों पारियों को मिलाकर 2 बार 10 विकेट भी चटकाए हैं। इस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/23 का रहा है।

वह ऑस्ट्रेलिया की ओर से इस प्रारूप में फिलहाल छठे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।