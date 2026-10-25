शादाब खान ने जड़ा पहला अंतरराष्ट्रीय शतक

पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड: शादाब खान ने जड़ा पहला अंतरराष्ट्रीय शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

लेखन भारत शर्मा 10:49 pm Oct 25, 202610:49 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब खान ने त्रिकोणीय वनडे सीरीज के अहम मुकाबले में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी (113*) खेली। यह उनके वनडे और अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला ही शतक रहा, जिसे उन्होंने 92 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस बेहतरीन पारी की बदौलत ही पाकिस्तान की टीम मुकाबले में एक विकेट से जीत दर्ज करने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।