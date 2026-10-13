NZC प्रमुख जेफ एलॉट का बयान, कहा- IPL ने की न्यूजीलैंड क्रिकेट के विकास में मदद

एलॉट ने कहा, "एक सीरीज में खेले जाने वाले क्रिकेट मैचों की संख्या के मामले में यह हमारे लिए एक रिकॉर्ड है। विपक्षी टीम की गुणवत्ता और भारत के प्रति हमारे मन में जो सम्मान है, वह इसे एक बेहद रोमांचक मुकाबला बनाता है।"

उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, "भारतीय और कीवी एक ऐसे स्तर पर जुड़ते हैं जो क्रिकेट से कहीं आगे जाता है। विभिन्न संस्कृतियों में कीवी कोचों की अनुकूलन क्षमता और प्रभावशीलता उनकी ताकत को उजागर करती है।"