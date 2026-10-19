निकी प्रसाद ने डेब्यू मैच में इतिहास रच दिया है

निकी प्रसाद ने डेब्यू मैच में रचा इतिहास, ऐसा करने वाली दुनिया की तीसरी खिलाड़ी

लेखन भारत शर्मा 03:13 pm Oct 19, 202603:13 pm

क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की युवा ऑलराउंडर और पूर्व अंडर-19 टीम की कप्तान निकी प्रसाद ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया है। रविवार को जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ खेले गए दूसरे टी-20 मुकाबले में निकी ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेट चटकाकर एक दुर्लभ विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह यह कारनामा करने वाली दुनिया की तीसरी खिलाड़ी हैं।