वैभव सूर्यवंशी पर शिकंजे के लिए न्यूजीलैंड ने बनाई विशेष योजना, तेज गेंदबाज का खुलासा

जिम्बाब्वे के खिलाफ टी-20 सीरीज और एशियाई खेलों में सूर्यवंशी का प्रदर्शन शानदार रहा था। हालांकि, उसके बाद उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले हैं।

भारत न्यूजीलैंड के चुनौतीपूर्ण दौरे की तैयारी कर रहा है, ऐसे में मेजबान टीम युवा सलामी बल्लेबाज से पैदा होने वाले खतरे से अच्छी तरह वाकिफ है।

पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा, जहां तेज गेंदबाजों के अनुकूल परिस्थितियां सूर्यवंशी की हालात के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता की परीक्षा ले सकती हैं।