वैभव सूर्यवंशी पर शिकंजे के लिए न्यूजीलैंड ने बनाई विशेष योजना, तेज गेंदबाज का खुलासा
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी के खेल का बारीकी से अध्ययन किया है और उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी को रोकने के लिए खास रणनीति तैयार कर रहा है। तेज गेंदबाज जैकब डफी को उम्मीद है कि घरेलू परिस्थितियां 15 वर्षीय सूर्यवंशी के सामने उनकी टीम नई चुनौती पेश करने वाली है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज गुरुवार (गुरुवार) से शुरू होने वाली है।
बयान
डफी ने क्या कहा?
डफी ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा, "सबसे पहले वह असाधारण प्रतिभा का धनी है। जाहिर तौर पर उसने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में तहलका मचा दिया है। सबसे खास बात यह है कि वह गेंद को बहुत जोर से मारता है और ऐसा लगातार करता है। वह हर मैच में 250 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहा है और ऐसा बहुत कम होता है कि वह नाकाम रहे। अपने आप में यह बेहद शानदार है।"
न्यूजीलैंड
सूर्यवंशी के लिए रणनीति है तैयार
डफी ने सूर्यवंशी को लेकर आगे कहा, "मुझे लगता है कि उसने इंग्लैंड में खेला है, इसलिए यहां की परिस्थितियां उसके लिए थोड़ी अलग होंगी। यह निश्चित रूप से उसके सामने एक चुनौती होगी। हमने उसके खेल का अच्छी तरह अध्ययन किया है और उसे रोकने के लिए क्या करना है, इसे लेकर हमारी रणनीति पूरी तरह से तैयार है।"
न्यूजीलैंड में तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है। सूर्यवंशी के लिए वहां रन बनाना आसान नहीं होगा।
आगाज
न्यूजीलैंड की पिचें सूर्यवंशी की परीक्षा लेंगी
जिम्बाब्वे के खिलाफ टी-20 सीरीज और एशियाई खेलों में सूर्यवंशी का प्रदर्शन शानदार रहा था। हालांकि, उसके बाद उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले हैं।
भारत न्यूजीलैंड के चुनौतीपूर्ण दौरे की तैयारी कर रहा है, ऐसे में मेजबान टीम युवा सलामी बल्लेबाज से पैदा होने वाले खतरे से अच्छी तरह वाकिफ है।
पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा, जहां तेज गेंदबाजों के अनुकूल परिस्थितियां सूर्यवंशी की हालात के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता की परीक्षा ले सकती हैं।
कारण
सूर्यवंशी को क्यों नहीं मिल रहा प्लेइंग इलेवन में मौका?
कप्तान श्रेयस अय्यर ने साफ किया था कि टीम प्रबंधन वर्तमान में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की स्थापित जोड़ी का ही समर्थन कर रही है।
उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR) की ओर से 776 रन बनाए थे और कई अवॉर्ड्स जीते थे।
सूर्यवंशी जिम्बाब्वे दौरे पर 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' रहे थे। हालांकि, मुख्य कोच गौतम गंभीर की देखरेख में उन्हें ज्यादा मुकाबलों में मौके नहीं मिल रहे हैं।