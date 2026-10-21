न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर का अहम बयान, बोले-भुवनेश्वर कुमार उठा सकते हैं परिस्थितियों का फायदा

सैंटनर ने भारत की पिचों से तुलना करते हुए कहा, "आजकल भारत में एक गेंदबाज होना काफी चुनौतीपूर्ण है, जैसा कि हमने हाल ही की सीरीज (वेस्टइंडीज के खिलाफ) में देखा, जहां 250 रन का लक्ष्य भी हासिल कर लिया गया था। ऐसे में भला कौन गेंदबाज बनना चाहेगा? इस बीच उन्हें (भुवनेश्वर को) न्यूजीलैंड में थोड़ा बेहतर लगेगा।"

बता दें कि भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछली टी-20 सीरीज खेली थी, जिसमें भारतीय गेंदबाज बेहद महंगे साबित हुए थे।