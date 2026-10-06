वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू करने वाले नमन धीर का कैसा रहा है टी-20 करियर?

26 साल के नमन धीर ने अब तक 61 टी-20 मुकाबले खेले हैं। इसकी 55 पारियों में 8 बार नाबाद रहते हुए उन्होंने 26 की औसत से 1,222 रन बनाए हैं।

उनकी स्ट्राइक रेट 156.26 की रही है। उनके बल्ले से 5 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 62 रन रहा है।

बतौर गेंदबाज उन्होंने 8 विकेट भी चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/19 का रहा है। घरेलू क्रिकेट में ये खिलाड़ी पंजाब के लिए खेलता है।