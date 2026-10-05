मुकेश कुमार को न्यूजीलैंड दौरे पर मौका मिल सकता है (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के लिए चयन की दौड़ में शामिल हुए मुकेश कुमार और आकाश दीप

लेखन आदर्श कुमार 12:26 pm Oct 05, 202612:26 pm

क्या है खबर?

ईरानी कप में शानदार प्रदर्शन के बाद तेज गेंदबाज मुकेश कुमार न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए चयन की दौड़ में शामिल हो गए हैं। उनके साथ आकाश दीप भी 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए प्रमुख दावेदार नजर आ रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने पहले ही न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत की टेस्ट टीम में आकाश दीप के संभावित चयन के संकेद दिए थे। अब दोनों गेंदबाजों पर चयनकर्ताओं की नजर है।