एमबाप्पे ने तोड़ा मेसी का रिकॉर्ड (तस्वीर: एक्स/@realmadriden)

एमबाप्पे ने चैंपियंस लीग में रचा इतिहास, तोड़ा मेसी का एक दशक पुराना रिकॉर्ड

लेखन अंकित पसबोला 10:38 am Oct 16, 202610:38 am

क्या है खबर?

बीते बुधवार को रोम के ओलिम्पिको स्टेडियम में खेले गए UEFA चैंपियंस लीग (UCL) के लीग चरण के दूसरे मैच में रियल मैड्रिड ने एएस रोमा के खिलाफ 4-3 से जीत दर्ज की। इस जीत में स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे ने एक गोल किया और इस दौरान लियोनल मेसी के 11 साल पुराने विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वह चैंपियंस लीग में 100 मैच खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। आइए इस खबर के बारे में जानते हैं।