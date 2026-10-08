IPL और PSL में टकराव होगा (फाइल तस्वीर)

IPL से फिर टकराएगा पाकिस्तान सुपर लीग, 2027 में एक ही समय पर होंगे दोनों टूर्नामेंट

लेखन आदर्श कुमार 02:58 pm Oct 08, 202602:58 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) लगातार तीसरे साल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के साथ टकराएगी। लीग के 12वें संस्करण का आयोजन 18 मार्च से 2 मई 2027 तक किया जाएगा। 2016 से 2024 तक PSL फरवरी और मार्च में खेली जाती थी। हालांकि, ICC टूर्नामेंटों के कारण 2025 से इसे अप्रैल-मई की अवधि में आयोजित किया जाने लगा। 2025 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी और 2026 में भारत-श्रीलंका में टी-20 विश्व कप के कारण कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा।