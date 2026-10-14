नटराजन SRH में हुए शामिल (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL: ट्रेड के जरिए SRH में शामिल हुए टी नटराजन, DC से जुड़े जीशान अंसारी

लेखन अंकित पसबोला 06:56 pm Oct 14, 202606:56 pm

क्या है खबर?

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने IPL 2027 से पहले टी नटराजन को अपनी टीम में शामिल किया है। दरअसल, SRH ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के साथ जीशान अंसारी का ट्रेड किया है और नटराजन की वापसी कराई है। लेग स्पिनर जीशान ने SRH की ओर से 2025 में 10 मैचों में 6 विकेट लिए थे। वह पिछले सीजन में नहीं खेले थे। बता दें कि DC ने 2025 की नीलामी में नटराजन को 10.75 करोड़ रुपये में खरीदा था।