युवराज सिंह को नए कोच बनाए गए हैं (फाइल तस्वीर)

IPL 2027: युवराज सिंह बने दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजी और सहायक कोच

लेखन आदर्श कुमार 07:11 pm Oct 13, 202607:11 pm

क्या है खबर?

दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सत्र से पहले बड़ी घोषणा की है। भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह को सहायक और बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के साथ युवराज की दिल्ली फ्रेंचाइजी में वापसी हुई है। साल 2015 में फ्रेंचाइजी ने उन्हें 16 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड कीमत पर खरीदा था। उस समय वह सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे। युवराज ने उस सत्र में दिल्ली डेयरडेविल्स की ओर से सभी 14 मैच खेले थे।