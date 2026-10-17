IPL की नीलामी 16 दिसंबर को होगी (फाइल तस्वीर)

IPL 2027 की नीलामी 16 दिसंबर को गोवा में होगी, टीमों को तैयारी करने का निर्देश

लेखन आदर्श कुमार 07:48 pm Oct 17, 202607:48 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 संस्करण की नीलामी 16 दिसंबर को गोवा के आईटीसी ग्रैंड गोवा में आयोजित की जा सकती है। क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की लॉजिस्टिक्स टीम ने शनिवार को व्हाट्सऐप संदेश के जरिए नीलामी की तारीख और स्थान की जानकारी दी। हालांकि, इस संबंध में अब तक फ्रेंचाइजी मालिकों या मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को कोई आधिकारिक ईमेल नहीं भेजा गया है। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।