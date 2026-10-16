भारतीय टीम का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कैसा रहा है रिकॉर्ड?

क्रिकइंफो के अनुसार, इस स्टेडियम में भारत के 8 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में से एक बारिश के कारण रद्द हो गया। शेष मैचों में से भारत ने 4 में जीत और 3 में हार झेली है। एक जीत 2 सुपर ओवर से मिली।

हालांकि, भारत ने इस मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ कोई मैच नहीं खेला है, लेकिन वेस्टइंडीज ने यहां टी-20 विश्व कप 2016 में श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला खेला था, जिसमें 7 विकेट से जीत दर्ज की थी।