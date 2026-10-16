भारतीय टीम का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कैसा रहा है रिकॉर्ड?
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच टी-20 सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला शनिवार (17 अक्टूबर) को बेंगलुरु का प्रतिष्ठित एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। यह स्टेडियम कई अंतरराष्ट्रीय मैचों का एक प्रमुख स्थल रहा है। इसकी छोटी सीमा रेखा बल्लेबाजों को फायदा पहुंचाती हैं। भारतीय टीम ने यहां 8 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिनमें मिला-जुला प्रदर्शन रहा है। 3आइए इस मैदान पर भारत के रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं।
प्रदर्शन
एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत ने जीते हैं 4 मुकाबले
क्रिकइंफो के अनुसार, इस स्टेडियम में भारत के 8 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में से एक बारिश के कारण रद्द हो गया। शेष मैचों में से भारत ने 4 में जीत और 3 में हार झेली है। एक जीत 2 सुपर ओवर से मिली।
हालांकि, भारत ने इस मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ कोई मैच नहीं खेला है, लेकिन वेस्टइंडीज ने यहां टी-20 विश्व कप 2016 में श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला खेला था, जिसमें 7 विकेट से जीत दर्ज की थी।
रिकॉर्ड
ऐतिहासिक दोहरा सुपर ओवर
इस स्टेडियम में भारत का सर्वोच्च टी-20 अंतरराष्ट्रीय स्कोर 212/4 का रहा है। यह रिकॉर्ड जनवरी 2024 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाया गया था।
इस मैच में रोहित शर्मा ने एक शानदार शतक भी बनाया, जिससे यह भारत के टी-20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास के सबसे यादगार मैचों में से एक बन गया।
हालांकि, यह मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ और इसका फैसला एक नहीं बल्कि 2 सुपर ओवरों से हुआ। आखिर में भारत ने मुकाबला अपने नाम किया।
रन
भारत के लिए इस मैदान पर किसने बनाए हैं सर्वाधिक रन?
इस मैदान पर टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत के लिए रोहित ने सर्वाधिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाए हैं।
उन्होंने 4 मैचों में 50 की औसत और 157.89 की स्ट्राइक रेट से कुल 150 रन बनाए हैं।
अफगानिस्तान के खिलाफ 69 गेंदों पर खेली गई 121 रन की पारी उनका सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है।
युजवेंद्र चहल ने यहां 3 मैचों में सर्वाधिक 6 विकेट लिए हैं, और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन फरवरी 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ 6/25 का रहा है।