पूनम राउत ने लिया संन्यास (तस्वीर: एक्स/@ICC)

भारतीय क्रिकेटर पूनम राउत ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास

लेखन अंकित पसबोला 09:46 am Oct 16, 202609:46 am

क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व सलामी बल्लेबाज पूनम राउत ने तत्काल प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने 2009 से 2021 के बीच भारत के लिए 4 टेस्ट, 73 वनडे और 35 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले थे। वह आखिरी बार 2021 में भारत की ओर से टेस्ट मैच में खेलती हुई नजर आई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने संन्यास की घोषणा की है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।