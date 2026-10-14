भारत बनाम वेस्टइंडीज: कीमो पॉल ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दूसरा 5 विकेट हॉल लिया, बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने चौथे टी-20 में भारतीय क्रिकेट टीम को 24 रन से हराते हुए सीरीज में फिलहाल 2-2 से बराबरी हासिल की। हैदराबाद में हुए मैच में भारतीय टीम जीत के लिए मिले 248 रन के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी। वेस्टइंडीज से कीमो पॉल ने 5 विकेट लेते हुए जीत में अहम भूमिका निभाई। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा ही 5 विकेट हॉल साबित हुआ। आइए उनकी गेंदबाजी पर एक नजर डालते हैं।
गेंदबाजी
शानदार रही पॉल की गेंदबाजी
दाएं हाथ के तेज गेंदबाज पॉल ने भारत की पारी के 5वें और अपने पहले ही ओवर में 2 बड़े विकेट लिए।
उन्होंने पहली गेंद पर संजू सैमसन (56) को आउट किया और इसके बाद चौथी गेंद पर ईशान किशन (6) को पवेलियन की राह दिखाई।
इस गेंदबाज ने अपने चौथे ओवर के दौरान नितीश रेड्डी (41), प्रिंस यादव (0) और अक्षर पटेल (3) को आउट किया।
उन्होंने अपने 4 ओवर में 41 रन खर्च किए।
रिकॉर्ड्स
भारत के खिलाफ 5 विकेट हॉल वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज बने पॉल
पॉल अब भारत के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 5 विकेट हॉल लेने वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज बने।
उनसे पहले वेस्टइंडीज के ही ओबेद मैकॉय (6/17, 2022) ने ये कारनामा किया था।
भारतीय टीम के खिलाफ उन्होंने अब तक 10 पारियों में 25.91 की औसत और 9.37 की इकॉनमी रेट के साथ 12 विकेट लिए।
इस सीरीज में उन्होंने इंदौर में एक विकेट (1/38) और चंडीगढ़ में 2 विकेट (2/71) लिए थे।
रिकॉर्ड
2 पारियों में 5 विकेट हॉल वाले पहले कैरेबियाई गेंदबाज बने पॉल
इस प्रदर्शन के साथ ही पॉल ने इतिहास रच दिया।
क्रिकइंफो के मुताबिक, पॉल अब टी-20 अंतरराष्ट्रीय में एक से अधिक 5 विकेट हॉल लेने वाले वेस्टइंडीज के पहले गेंदबाज बने।
बता दें कि कैरेबियाई टीम से मैकॉय, जेसन होल्डर, ओशाने थॉमस, अलजारी जोसेफ, रोमारियो शेफर्ड, अकील हुसैन, डेरेन सैमी, शमर जोसेफ, सुलेमान बेन और स्प्रिंगर एक-एक बार 5 विकेट हॉल लेने का कारनामा कर चुके हैं।
करियर
ऐसा है पॉल का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
पॉल ने 2018 में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी।
उन्होंने अब तक 25 मैचों की 25 पारियों में 25.12 की औसत से 31 विकेट लिए हैं।
इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 15 रन देते हुए 5 विकेट लेना रहा है, जो 2020 में बांग्लादेश के खिलाफ आया था।
दूसरी तरफ बल्लेबाजी में उन्होंने 114.53 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 197 रन बनाए हैं।