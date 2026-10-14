कीमो पॉल ने लिए 5 विकेट (तस्वीर: एक्स/@ICC)

भारत बनाम वेस्टइंडीज: कीमो पॉल ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दूसरा 5 विकेट हॉल लिया, बनाए रिकॉर्ड्स

लेखन अंकित पसबोला 11:26 pm Oct 14, 202611:26 pm

क्या है खबर?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने चौथे टी-20 में भारतीय क्रिकेट टीम को 24 रन से हराते हुए सीरीज में फिलहाल 2-2 से बराबरी हासिल की। हैदराबाद में हुए मैच में भारतीय टीम जीत के लिए मिले 248 रन के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी। वेस्टइंडीज से कीमो पॉल ने 5 विकेट लेते हुए जीत में अहम भूमिका निभाई। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा ही 5 विकेट हॉल साबित हुआ। आइए उनकी गेंदबाजी पर एक नजर डालते हैं।