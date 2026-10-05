भारत बनाम वेस्टइंडीज: रांची में दूसरे टी-20 के टिकटों के लिए रातभर कतारों में रहे प्रशंसक

मुंबई, दिल्ली या कोलकाता जैसे बड़े महानगरों में सालभर में कई अंतरराष्ट्रीय मैच और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मुकाबले देखने को मिलते हैं, जिससे वहां के प्रशंसकों के लिए यह एक आम बात होती है।

हालांकि, रांची जैसे शहर में अंतरराष्ट्रीय मुकाबला होना बड़ी बात है।

ऐसे में 40,000 की क्षमता वाला स्टेडियम होने के बाद भी लोगों में टिकट न मिल पाने का डर रहता है। ऐसे में लोग समय से पहले ही कतारों में खड़े हो गए।