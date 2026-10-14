वेस्टइंडीज ने जीता मुकाबला (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

वेस्टइंडीज ने चौथे टी-20 में भारत को हराया, सीरीज में हासिल की 2-2 से बराबरी

लेखन अंकित पसबोला 11:04 pm Oct 14, 202611:04 pm

क्या है खबर?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने चौथे टी-20 मैच में भारतीय क्रिकेट टीम को 24 रन से हराते हुए 5 मैचों की सीरीज में 2-2 से बराबरी हासिल की। हैदराबाद में खेले गए मैच में कैरेबियाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247/3 का स्कोर बनाया, जिसमें शाई होप ने शतक (102*) लगाया। जवाब में कीमो पॉल की घातक गेंदबाजी (5/41) के सामने भारतीय टीम 223 रन ही बना सकी। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।