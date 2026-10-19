ईशान किशन के आंकड़े न्यूजीलैंड के खिलाफ कमाल के हैं (फाइल तस्वीर)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय: न्यूजीलैंड के खिलाफ इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

लेखन आदर्श कुमार 12:33 pm Oct 19, 202612:33 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच 22 अक्टूबर से 5 मैचों की टी-20 सीरीज शुरू होने जा रही है। सीरीज का पहला मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल में खेला जाएगा। भारतीय टीम इसके लिए न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ कई भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन शानदार रहा है। ऐसे में आइए उन भारतीय बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने इस टीम के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं।