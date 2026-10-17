विराट कोहली के आंकड़े न्यूजीलैंड के खिलाफ कमाल के हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

वनडे क्रिकेट: न्यूजीलैंड के खिलाफ इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

लेखन आदर्श कुमार 04:45 pm Oct 17, 202604:45 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 4 नवंबर को खेला जाएगा। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। ये सीरीज न्यूजीलैंड में खेली जाएगी। अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप को देखते हुए इस सीरीज को काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में आइए न्यूजीलैंड के खिलाफ इस प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों पर एक नजर डालते हैं।