ईशान किशन कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं (फाइल तस्वीर)

भारत बनाम वेस्टइंडीज: ईशान किशन ने दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

लेखन आदर्श कुमार 09:37 pm Oct 09, 202609:37 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज ईशान किशन ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 43 रन की शानदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। ईशान एक कैलेंडर वर्ष में 50 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले सिर्फ तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। इसी के साथ वह साल 2026 में इस प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।