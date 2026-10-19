सूर्यकुमार यादव न्यूजीलैंड में शतक लगाने वाले एकमात्र भारतीय हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय: न्यूजीलैंड की धरती पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज

लेखन आदर्श कुमार 05:40 pm Oct 19, 202605:40 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम जब भी न्यूजीलैंड के दौरे पर टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलने उतरती है तो बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर खास नजर रहती है। तेज गेंदबाजों के अनुकूल परिस्थितियों में बल्लेबाजों के लिए बड़ी पारियां खेलना आसान नहीं होता। हालांकि, कुछ भारतीय खिलाड़ियों ने यहां शानदार बल्लेबाजी करते हुए बड़ी पारियां खेली हैं और रिकॉर्ड बनाए हैं। ऐसे में आइए उन भारतीय बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड की धरती पर इस प्रारूप में सबसे बड़ी पारियां खेली हैं।