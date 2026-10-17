कोहली का न्यूजीलैंड में रहा है 50 का औसत (तस्वीर: एक्स/@ICC)

वनडे में विराट कोहली का न्यूजीलैंड में कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 04:34 pm Oct 17, 202604:34 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली हाल ही में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आए थे। वह अब न्यूजीलैंड दौरे पर खेलते हुए नजर आएंगे। बता दें कि कीवी टीम के खिलाफ 4 नवंबर से भारत ने वनडे सीरीज में हिस्सा लेना है। इस सीरीज में भारतीय टीम को कोहली से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। इस बीच कोहली का वनडे में न्यूजीलैंड में किए प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।