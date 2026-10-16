टी-20 क्रिकेट में भुवनेश्वर कुमार का चिन्नास्वामी स्टेडियम में कैसा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 

भुवनेश्वर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अब तक 18 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 35.15 की औसत के साथ 13 विकेट लिए हैं। इस बीच उनकी इकॉनमी रेट 7.25 की रही है।

कैरेबियाई टीम के खिलाफ उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 12 रन देते हुए 2 विकेट लेना रहा है।

उन्हें मौका मिलता है तो वह इन आंकड़ों में सुधार करना चाहेंगे।

इस टीम के विरुद्ध भुवनेश्वर ने अपना आखिरी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच 2022 में खेला था।