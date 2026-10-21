कप्तानी छोड़ने के बाद हरमनप्रीत का दिलचस्प बयान, कहा- बस खेल का मजा लेना चाहती हूं

हरमनप्रीत ने इस महीने की शुरुआत में कप्तानी छोड़ी थी।

इस मैच से पहले वह लगातार 8 पारियों में कोई अर्धशतक नहीं लगा पाई थीं।

उन्होंने अपनी पारी के बारे में कहा, "जब मैंने अपना पहला चौका मारा, तभी मुझे समझ आ गया कि पिच अच्छी है और बल्ला गेंद पर अच्छे से आ रहा है। उस शॉट से मुझे आत्मविश्वास मिला, और मैंने सोचा कि बस इसी तरह आगे बढ़ती रहूं और देखती हूं कि आगे क्या होता है।"