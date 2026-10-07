अजीत अगरकर अब मुख्य चयनकर्ता नहीं हैं (फाइल तस्वीर)

गौतम गंभीर ने अजित अगरकर को दी भावुक विदाई, बोले- इतिहास उनके साथ ज्यादा न्याय करेगा

लेखन आदर्श कुमार 01:34 pm Oct 07, 202601:34 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने पूर्व मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर को भावुक विदाई दी है। गंभीर ने सोशल मीडिया पर अगरकर के साथ काम करने के अनुभव को याद करते हुए उनके प्रति आभार जताया और टीम के लिए उनकी प्रतिबद्धता की जमकर सराहना की। गंभीर ने अगरकर के कार्यकाल में भारत की ओर से जीती गई तीन ICC ट्रॉफियों का भी जिक्र किया और कहा कि ये उनकी प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास का प्रमाण हैं।