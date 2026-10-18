पूर्व भारतीय स्पिनर ने संजीव गोयनका से सोशल मीडिया पर मांगी स्पिन कोच की नौकरी
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आगामी सीजन से पहले एक बेहद अनोखा और दिलचस्प वाकया सामने आया है। भारत के पूर्व दिग्गज लेग स्पिनर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मालिक संजीव गोयनका से फ्रेंचाइजी में स्पिन गेंदबाजी कोच के पद के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीधे संपर्क किया है। शिवरामकृष्णन ने वादा किया है कि यदि उन्हें मौका मिलता है, तो वह बेहतरीन नतीजे देने की गारंटी दे सकते हैं।
पोस्ट
शिवरामकृष्णन ने पोस्ट में क्या कहा?
शिवरामकृष्णन ने गोयनका को टैग करते हुए अपनी पोस्ट में लिखा, 'संजीव गोयनका, मैं लक्ष्मण शिवरामकृष्णन, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हूं। अगर आप अपनी टीम के लिए किसी स्पिन गेंदबाजी कोच की तलाश कर रहे हैं, तो कृपया मुझे बताएं। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं टीम के लिए बेहतरीन परिणाम लाने में मदद कर सकता हूं।'
उन्होंने आगे लिखा, 'मैं यह दिखाना चाहता हूं कि टी-20 में स्पिनर मैच विजेता साबित हो सकते हैं।'
स्थिति
LSG का वर्तमान कोचिंग स्टाफ और बड़ा व्यापार सौदा
बता दें कि इंग्लैंड के पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर कार्ल क्रो LSG के स्पिन गेंदबाजी कोच की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वह 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का साथ छोड़कर LSG से जुड़े थे।
LSG ने हाल में IPL ट्रेड विंडो के दौरान दिल्ली कैपिटल्स (DC) से भारत के स्टार कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव को 13.5 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया है।
कुलदीप के बदले LSG ने अपने कप्तान ऋषभ पंत को रिलीज किया है।
दांव
क्यों महत्वपूर्ण है शिवरामकृष्णन का यह दांव?
कुलदीप ने DC के लिए 65 मैचों में 72 विकेट चटकाए थे और एक बेहद सफल गेंदबाज साबित हुए हैं।
LSG में आने बाद शिवरामकृष्णन जैसे कद्दावर भारतीय लेग स्पिनर का कोच पद के लिए आगे आना कुलदीप की फिरकी को और ज्यादा धार दे सकता है। यह LSG के लिए फायदेमंद होगा।
हालांकि, गोयनका या LSG प्रबंधन की ओर से शिवरामकृष्णन के इस सार्वजनिक अनुरोध पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या बयान सामने नहीं आया है।