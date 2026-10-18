पूर्व भारतीय स्पिनर ने संजीव गोयनका से सोशल मीडिया पर मांगी स्पिन कोच की नौकरी

कुलदीप ने DC के लिए 65 मैचों में 72 विकेट चटकाए थे और एक बेहद सफल गेंदबाज साबित हुए हैं।

LSG में आने बाद शिवरामकृष्णन जैसे कद्दावर भारतीय लेग स्पिनर का कोच पद के लिए आगे आना कुलदीप की फिरकी को और ज्यादा धार दे सकता है। यह LSG के लिए फायदेमंद होगा।

हालांकि, गोयनका या LSG प्रबंधन की ओर से शिवरामकृष्णन के इस सार्वजनिक अनुरोध पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या बयान सामने नहीं आया है।