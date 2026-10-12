इंग्लैंड ने 2026-27 के लिए केंद्रीय अनुबंधों का किया ऐलान, इन 30 खिलाड़ियों को मिली जगह

ECB ने कोचिंग ढांचे में भी बदलाव किए हैं। माइक यार्डी को एलीट नेशनल बैटिंग लीड और रिचर्ड डॉसन को एलीट नेशनल स्पिन बॉलिंग लीड नियुक्त किया गया है।

ट्रॉय कूली तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे।

टेस्ट टीम के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग की मदद डॉसन, मार्कस ट्रेस्कोथिक, जेम्स फोस्टर और एरिक सिमंस करेंगे।

वहीं, ब्रेंडन मैकुलम के सफेद गेंद के कोचिंग स्टाफ में सारा टेलर, जीतन पटेल और टिम साउदी होंगे। केविन पीटरसन विशेषज्ञ मेंटर की भूमिका निभाएंगे।