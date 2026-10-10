विकेट के लिए तरसे दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज (तस्वीर: एक्स/@ProteasMenCSA)

डरबन टेस्ट: ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में बनाए 390 रन, ऐसा रहा दूसरा दिन

लेखन अंकित पसबोला 08:20 pm Oct 10, 202608:20 pm

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ डरबन टेस्ट का दूसरा दिन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के नाम रहा। मैट रेनशॉ की 190 रन की पारी की मदद से कंगारू टीम ने अपनी पहली पारी में 390 रन बनाए। इसके जवाब में मेजबान टीम ने दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक 27/1 का स्कोर बनाया। स्टंप्स तक क्रीज में फिलहाल डेविड बेडिंघम (12) और एडेन मार्करम (15) मौजूद हैं। आइए दूसरे दिन के खेल पर एक नजर डालते हैं।