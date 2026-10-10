डरबन टेस्ट: मैट रेनशॉ ने खेली 190 रन की पारी, ये बनाए रिकॉर्ड्स 

रेनशॉ ने लियोन के साथ मिलकर 9वें विकेट के लिए 134 रन की साझेदारी की।

यह अब टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की ओर से 9वें या उससे निचले विकेट के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी बन गई है।

इस सूची में एश्टन एगर-फिल ह्यूज (163 रन बनाम इंग्लैंड, नॉटिंघम, 2013) और जे ब्लैकहम-एस ग्रेगरी (154 रन बनाम इंग्लैंड, सिडनी, 1894) की जोड़ी उनसे आगे है।

यह दक्षिण अफ्रीका में 9वें या उससे निचले विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है।