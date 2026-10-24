भुवनेश्वर कुमार की भारतीय टीम में वापसी पर दिनेश कार्तिक का अहम बयान, जानिए क्या कहा

कार्तिक ने क्रिकबज से कहा, "उन्हें (भुवनेश्वर) नो-बॉल की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। वह ऐसे गेंदबाज बिल्कुल नहीं हैं जो आमतौर पर नो-बॉल फेंकते हैं। मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन शायद यह थोड़े नर्वस होने की वजह से हो सकता है। एक मैच में उनके द्वारा 2 नो-बॉल फेंका जाना बेहद अस्वाभाविक है। इसलिए मैं यही मानूंगा कि वे अभी शारीरिक रूप से उतने तैयार नहीं हैं जितना वे खुद होना चाहते होंगे।"