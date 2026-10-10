रोनाल्डो को पुर्तगाल फुटबॉल फेडरेशन ने निलंबित किया (तस्वीर: एक्स/@Cristiano)

क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पुर्तगाल फुटबॉल फेडरेशन ने अस्थाई तौर पर निलंबित किया, जानिए कारण

लेखन अंकित पसबोला 06:10 pm Oct 10, 202606:10 pm

क्या है खबर?

पुर्तगाल फुटबॉल फेडरेशन ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है और उन्हें अस्थायी तौर पर प्रतिबंधित कर दिया है। दरअसल, रोनाल्डो टीम के कोच जॉर्ज जीसस से विवाद के बाद बिना इजाजत के राष्ट्रीय टीम का कैंप छोड़कर चले गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस स्टार फुटबॉल खिलाड़ी ने मामले में अपनी गलती स्वीकार की और माफी भी मांगी है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि वह अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास नहीं ले रहे हैं।