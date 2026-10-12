क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बड़ा बयान दिया है (फाइल तस्वीर)

पुर्तगाल टीम से निलंबित क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बड़ा दावा, बोले- मैं इतिहास का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हूं

लेखन आदर्श कुमार 06:24 pm Oct 12, 202606:24 pm

क्या है खबर?

पुर्तगाल के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खुद को फुटबॉल इतिहास का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बताया है। उनका कहना है कि गोल करने के उनके रिकॉर्ड को वह पहचान नहीं मिली, जिसका वह हकदार है। उन्होंने CNN पुर्तगाल को दिए इंटरव्यू में यह दावा किया। यह बयान पुर्तगाल फुटबॉल महासंघ की ओर से उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित किए जाने के बाद आया है। कोच जॉर्ज जीसस से विवाद के बीच रोनाल्डो राष्ट्रीय टीम का कैंप छोड़कर चले गए थे।