भुवनेश्वर ने 4 साल बाद की वापसी (तस्वीर: एक्स/@ICC

भारतीय टीम में वापसी पर बोले भुवनेश्वर कुमार, कहा- पता नहीं चला कब बीत गए साल

लेखन अंकित पसबोला 12:36 pm Oct 24, 202612:36 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार लगभग 4 साल बाद भारत की जर्सी में टी-20 अंतरराष्ट्रीय में खेलते हुए नजर आए। BCCI ने भुवनेश्वर की इस वापसी को लेकर एक खास वीडियो जारी किया है, जिसमें भारतीय तेज गेंदबाज ने अपनी भावनाएं साझा की हैं। भुवनेश्वर ने बताया कि वह जब टीम से बाहर चल रहे थे तब उनके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं था। इसी मानसिकता के साथ उन्होंने टीम में वापसी की है।