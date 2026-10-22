टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भुवनेश्वर कुमार पावरप्ले में सबसे ज्यादा डॉट गेंद फेंकने वाले गेंदबाज बने

इस सूची में न्यूजीलैंड के साउदी 679 डॉट गेंदों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। भुवनेश्वर ने उन्हीं को पीछे छोड़ा है और अब उनके 680 डॉट गेंदें हो गए हैं।

जिम्बाब्वे के रिचर्ड नगरावा 674 गेंदों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी 625 और जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजारबानी 614 डॉट गेंदें फेंक चुके हैं।

अर्शदीप सिंह के नाम 576 डॉट गेंदें दर्ज हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह 569 गेंदों के साथ सूची में शामिल हैं।