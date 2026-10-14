नरेंद्र मोदी भारतीय टीम के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे (फाइल तस्वीर)

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के चलते BCCI का बड़ा फैसला, IPL फ्रेंचाइजी अधिकारियों के साथ बैठक टली

लेखन आदर्श कुमार 10:22 am Oct 14, 202610:22 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 15 अक्टूबर को मुंबई में होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फ्रेंचाइजी मालिकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, प्रसारकों और मेजबान राज्य क्रिकेट संघों की बैठक स्थगित कर दी है। BCCI के अधिकारी गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें 2026 एशियाई खेल में क्रिकेट के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष और महिला टीमों को सम्मानित किया जाएगा। इसी वजह से बैठक टालने का फैसला लिया गया।