ऑस्ट्रेलिया के अंपायर भारत में नजर आएंगे (फाइल तस्वीर)

ऑस्ट्रेलियाई अंपायर रणजी ट्रॉफी में आएंगे नजर, जानिए क्यों मिली यह जिम्मेदारी

लेखन आदर्श कुमार 02:34 pm Oct 20, 202602:34 pm

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलियाई अंपायर बेन ट्रेलोअर भारत में 2026-27 रणजी ट्रॉफी के मुकाबलों में अंपायरिंग करते नजर आएंगे। यह फैसला क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अंपायर आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत लिया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों देशों के अंपायरों को एक-दूसरे के यहां घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताओं में अंपायरिंग करके अनुभव हासिल करने का अवसर देना है। ट्रेलोअर 30 प्रथम श्रेणी, 20 लिस्ट-A और बिग बैश लीग (BBL) के 39 मुकाबलों में अंपायरिंग कर चुके हैं।