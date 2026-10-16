युजवेंद्र चहल को नशे में धुत ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी 15वीं से लटकाया था नीचे, जानिए पूरा मामला

चहल ने स्वीकार किया कि उस समय वह काफी युवा और नासमझ थे, जिसकी वजह से उन्हें यह समझ नहीं आया कि इस गंभीर मामले की कोई आधिकारिक या कानूनी शिकायत कैसे दर्ज कराई जाए।

उन्होंने अंततः इस भयानक घटना को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने और अपने क्रिकेटिंग करियर पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया था।

बता दें कि कई रिपोर्टों में यह सुझाव दिया गया था कि दिवंगत ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर साइमंड्स इस घटना के लिए जिम्मेदार थे।