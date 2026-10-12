लिटन दास ने शानदार शतकीय पारी खेली (फाइल तस्वीर)

अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश: लिटन दास ने जड़ा 7वां टेस्ट शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 04:08 pm Oct 12, 202604:08 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने अबू धाबी में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ एकमात्र टेस्ट की दूसरी पारी 7 विकेट पर 372 रन बनाकर घोषित कर दी। अफगानिस्तान को जीत के लिए 479 रन का लक्ष्य मिला। कप्तान लिटन दास ने 102 रन की तेजतर्रार पारी खेलकर टेस्ट करियर का 7वां शतक पूरा किया। उन्होंने मेहदी हसन मिराज के साथ 7वें विकेट के लिए 149 रन की अहम साझेदारी की। पारी घोषित होने के समय मिराज 52 रन बनाकर नाबाद थे।