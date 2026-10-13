अभिषेक शर्मा ने अपने खेल में बड़े बदलाव किए हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

अभिषेक शर्मा का ऑफ स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बदला अंदाज, 10.6 से 42 तक पहुंची औसत

लेखन आदर्श कुमार 01:49 pm Oct 13, 202601:49 pm

क्या है खबर?

टी-20 विश्व कप 2026 में ऑफ स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ अभिषेक शर्मा की कमजोरी खुलकर सामने आई थी। आघा सलमान, आर्यन दत्त और विल जैक्स ने उन्हें अपना शिकार बनाया, ऑफ स्पिन के गेंदबाजों के खिलाफ उनका औसत महज 10.6 का रहा। हालांकि, अब अभिषेक के बल्लेबाजी अंदाज में बदलाव नजर आने लगा है। इंदौर में रोस्टन चेज ने पारी का पहला ओवर किया तो आक्रामक शॉट खेलने के लिए मशहूर अभिषेक ने जल्दबाजी से बचते हुए संभलकर बल्लेबाजी की।