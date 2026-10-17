एबी डिविलियर्स ने बड़ा बयान दिया है (फाइल तस्वीर)

डिविलियर्स का खुलासा, कोहली पहले थे घमंडी और अकड़ू फिर इस बदलाव ने बदली उनकी सोच

लेखन आदर्श कुमार 02:55 pm Oct 17, 202602:55 pm

क्या है खबर?

क्रिकेट के 2 दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और एबी डिविलियर्स का रिश्ता मैदान के अंदर और बाहर बहुत गहरा रहा है। उनकी दोस्ती ज्यादा पक्की तब हुई जब दोनों ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए साथ खेलना शुरू किया। हालांकि, इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी को पहली मुलाकात में भारतीय दिग्गज कोहली घमंडी और अकड़ू लगे थे। आइए जानते हैं डिविलियर्स ने कोहली को लेकर क्या कहा है?